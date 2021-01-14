В нынешний розыгрыш Суперкубка Испании попало целых четыре команды – к чемпиону и вице-чемпиону (Реала и Барселоны) добавились прошлогодние финалисты Кубка (Атлетик и Реал Сосьедад). Каталонцам выпал полуфинал против Сосьедада, на который Рональд Куман не очень-то и изменил состав. В основе вышло большинство лидеров, включая тер Штегена, а из относительных резервистов в основу попали только Мингеса и Араухо. Кроме того, в заявку не внесли Месси, у которого были проблемы с бедром.

В первые 20-25 минут инициативу удерживали игроки Барселоны, однако опаснее выглядел Сосьедад. Уже на 4-й баски провели дебютный выстрел по воротам "блаугранас" – это Исак головой замкнул подачу с правого фланга (неточно). На 12-й дальний удар позволили провести Порту (мимо створа), а на 13-й Ле Норман пробил головой после навеса с углового – точно в руки тер Штегену.

Каталонцы на 17-й огрызнулись вбеганием Дембеле на край штрафной, однако последующий удар Усмана накрыли защитники. Ответ Сосьедада был впечатляющим: Оярсабаль протащил мяч через центр и точной передачей вывел Исака один на один с тер Штегеном – Марк-Андре успел сократить дистанцию ​​и выиграть дуэль у нападающего! Ещё через три минуты Исак вновсь стал антигероем, помешав Мерино замкнуть классную передачу Порту с фланга.

После таких пощёчин Барселона опомнилась, окончательно забрав контроль над игрой. Моменты не заставили себя ждать: уже на 23-й минуте с дистанции мимо дальнего угла выстрелил Лангле, а на 26-й случилось первое попадание "сине-гранатовых" в створ – это Брейтвейт получил шикарную диагональ от Араухо и пробил с острого угла под ближнюю штангу. Ремиро спас. На 31-й же Альба имел аж два шанса отличиться, но выстрел с лёту после подачи Дембеле попал в Гризманна, а эффектную закидушку от Бускетса в продолжении атаки Жорди замкнул неточным ударом с левого края штрафной.

Организовав ещё несколько хороших атак, Барса таки развалила оборону Сосьедада. На 39-й минуте Брейтвейт классно развернулся и вырезал передачу на Гризманна, а тот с левого края штрафной мягко навесил на линию вратарской – де Йонг же замкнул головой под перекладину. 1:0! Баски огрызнулись дальним выстрелом Исака по центру, который парировал тер Штеген. В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "блаугранас".

На второй тайм Сосьедад вышел очень заряженным. Уже на 47-й минуте сан-себастьянцы заработали угловой, который ничего не принёс, а на 49-й обычная подача с левого фланга подарила пенальти – это де Йонг подыграл себе рукой. Оярсабаль с "точки" уверенно сравнял счёт – 1:1! Впрочем, уже через две минуты де Йонг мог исправиться за свою ошибку, убегая от защитников в штрафную и усадив там "пятую точку" Мерино. Фрэнки был готов расстреливать ворота, но голландец неожиданно упал в результате контакта с Горосабелем. Пенальти? Нет! Арбитр заметил фол со стороны Фрэнки.

Несмотря на эту неудачу, Барса не падала духом. Каталонцы в последующие десять минут продолжили давить на оборону Сосьедада: на 59-й это вылилось в опасный удар Гризманна с острого угла (над воротами), на 61-й Педри едва не перебросил голкипера с минимальной дистанции, а на 63-й Дембеле сместился в центр и пробил с линии штрафной – рядом с правой штангой! Правда, после этого эпизода баски отвели игру от своих ворот, а на 70-й минуте они даже огрызнулись дальним ударом Порту (неточно).

Во второй половине второго тайма Сосьедад выглядел даже активнее, организовав несколько очень перспективных атак. К сожалению, довести прорывы к конкретике сан-себастьянцям не удавалось, но Барса вообще будто спала. Все, что удалось организовать каталонцам на 70-х и 80-х минутах – это мощный удар Педри из пределов штрафной под перекладину, который парировал Ремиро. Данній момент был единственным в указанный период встречи. В конце концов, свисток арбитра отправил команды на овертайм.

На первый тайм Рональд Куман выпустил Пьянича и Пуча, а Иманол Альгуасил бросил в бой Виллиана Хосе и Сальдуа (а потом добавил Янузая). Этот период встречи прошёл в равной борьбе на достаточно высоких скоростях с атаками в обе стороны – и с голевыми моментами! Баски могли выйти вперёд на 94-й минуте благодаря прекрасному дальньму удару Сальдуа, который тер Штеген вытащил из-под перекладины, а каталонцы ответили на 101-й контратакой 4-в-2 – впрочем, в завершении Дембеле слабо пробил из пределов штрафной в руки Ремиро. На мини-перерыв футболисты отправились при ничейном счёте.

Ожидалось, что второй тайм будет осторожным и нервным, однако Барса и Сосьедад устроили настоящую феерию. Так, каталонцы могли забить 112-й минуте, когда Гризманн поймал свечу на дальней штанге и мощно выстрелил с лету метров с шести – Ремиро спас! После этого был ещё и стандарт в 20-ти метрах от ворот, но Гризи пробил в защитника. Сосьедад сразу же ответил прорывом Янузая правым флангом с подачей на Оярсабаля – Микель стрелял в касание в полёте, но попал в соперника. На 115-й минуте Янузай снова вступил в игру, набрав скорость на фланге и влетев в штрафную – далее последовал удар с острого угла, который вытащил тер Штеген.

Решающий же момент случился на 118-й минуте, когда Реал Сосьедад заработал штрафной в метрах 24-х от ворот. Янузай подошёл к мячу и мощно зарядил прямую в правую девятку, но тер Штеген в фантастическом прыжке перевел сферу в штангу! В конце концов, свисток арбитра завершил активную фазу игры. Команды начали готовиться к серии пенальти.

Она началась для басков ужасно. Баутиста, который вышел именно под "11-метровые", не смог переиграть тер Штегена – впрочем, де Йонг поддержал Йона, сразу же пробил в левую штангу. К сожалению для Реал Сосьедада, второй удар тоже оказался неудачным – Марк-Андре вытащил выстрел Оярсабаля. Дембеле наказал точным выстрелом, а сан-себастьянцы запороли и третий пенальти – Виллиан Хосе попал в штангу!

Пьянич и Мерино сумели переиграть голкиперов, а вот Гризманн простил свою бывшую команду, выстрелив над перекладиной! Янузай с пенальти вернул Сосьедад в игру, однако его точный удар не спас от поражения – Пуч сразу же забил в ответ. 3:2! Барса выходит в финал Суперкубка Испании.