Реал Сосьєдад – Барселона: онлайн-трансляція півфіналу Суперкубка Іспанії
21:55 - Читать на русском
Реал Сосьєдад приймає Барселону в рамках півфіналу Суперкубка Іспанії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії Реал Сосьєдад – Барселона розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція проходить на "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Ліонель Мессі не потрапив у заявку через проблеми зі стегном.
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Стартові склади
Реал Сосьєдад:
Барселона:
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