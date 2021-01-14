Реал Сосьедад – Барселона – 1:1 (пен. 2:3) – видео голов и обзор матча
Реал Сосьедад встречался с Барселоной в полуфинале Суперкубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча Реал Сосьедад – Барселона.
Еще до свистка на перерыв каталонцы вышли вперед благодаря точному удару головой от Фрэнки де Йонга.
Реал перед стартом Суперкубка Испании потерял форварда и ключевого защитника
После перерыва хозяева неожиданно сравняли счет и даже были ближе к победе, но игра перешла в овертайм. Два отрезка по 15 минут не изменили счет. В серии послематчевых пенальти кураж поймал голкипер Барсы Тер Штеген и сумел вывести свою команду в финал турнира.
Напомним, Барселона в заключительном матче Суперкубка Испании встретится с победителем пары Реал – Атлетик.
Барселона вышла в финал Суперкубка Испании, одолев Реал Сосьедад в эпической серии пенальти