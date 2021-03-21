Реал Сосьедад – Барселона: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Ла Лиги
21:56 - Читати українською
Реал Сосьедад в рамках 28-го тура испанской Примеры принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
45' live
Антуан Гризманн 37’
Сержиньо Дест 43’
37’ Антуан Гризманн
43’ Сержиньо Дест
Матч 28-го тура Ла Лиги Реал Сосьедад – Барселона начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Лапорта предложит Месси пожизненный контракт – Лео все же придется пойти на уступки
Стартовые составы
Реал Сосьедад:
Барселона:
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter