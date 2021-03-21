Реал Сосьєдад – Барселона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
21:55 - Читать на русском
Реал Сосьєдад в рамках 28-го туру іспанської Прімери приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
45' live
Антуан Грізманн 37’
Сержиньйо Дест 43’
37’ Антуан Грізманн
43’ Сержиньйо Дест
Матч 28-го туру Ла Ліги Реал Сосьєдад – Барселона розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Реал Сосьєдад:
Барселона:
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