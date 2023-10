Главной персоной на афише матча между Севильей и Реалом был, конечно же, Серхио Рамос. Впервые после своего ухода в 2021 году легендарный вожак мадридцев встречался с клубом своей жизни – хотя "рохибланкос" также претендуют на этот статус. Великий капитан вышел в основе нервионцев.

Севилья выходила на битву под руководством нового энтренадора – уругвайца Диего Суареса. Хосе Луис Мендилибар со своим примитивным стилем прогнозируемо провалился, когда надо было что-то строить (а не упрощать). Андалусийцы в новом сезоне одержали всего две победы, держась в двух очках от зоны вылета. Реал же был обязан выиграть, чтобы не подпускать Жирону и Барселону к вершине Ла Лиги.

Уже на 3-й минуте Беллингем расшатал Рамоса и отдал проникающий пас Винисиусу, удар которого заблокировали, а дальнейший розыгрыш углового завершился голом Вальверде. Феде выиграл верховую борьбу у Гуделя на линии штрафной и головой пробросил мяч на угол вратарской, а Джуд опередил голкипера и оставил сферу уругвайцу – тот пробил почти с нулевого угла в дальнюю штангу. Мяч от нее закатился в ворота.

К сожалению для гостей, гол не засчитали. Нога Беллингема в момент скидки Феде находились в офсайде.

Реал на этом не остановился, забив второй раз уже на 8-й минуте – Родриго получил пас на ход, убрал перед штрафной Гуделя, вытащил на себя голкипера и сбросил мяч под удар Джуду в пустые. Англичанин отпраздновал в фирменном стиле, но в самом начале атаки произошел жесткий фол Рюдигера против Окампоса. Гол снова не засчитали.

Постепенно игра выровнялась, а на 23-й минуте открывать счет должна была Севилья. Ракитич открылся под проникающую передачу Окампоса на правом краю штрафной, на замахе положил Крооса на газон и бахнул в дальний – Кепа не дотянулся, однако Карвахаль парировал головой! Еще через несколько секунд Окампос закрутил сферу метров с 20-ти в правую девятку, но на этот раз шикарный сейв выполнил конкурент Лунина.

На 25-й фантастический шанс упустил Соу. Окампос пяткой сбросил мяч в центр штрафной, а Джибриль влетел туда и пробил с минимального расстояния – мимо левой стойки! Реал мог наказать за расточительство штрафным Крооса, после которого Рамос едва не срезал сферу в собственные ворота. К счастью для хозяев, Серхио запустил ее над перекладиной.

На 40-й же минуте забивать должен был Винисиус, который получил заброс из глубины и оказался прямо перед Нюландом. Бразилец выстрелил метров с восьми, однако норвежский кипер спас Севилью. Ещё через три минуты Навас откровенно снес Винисиуса в штрафной, но арбитр проигнорировал эпизод.

