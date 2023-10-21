Главной персоной на афише матча между Севильей и Реалом был, конечно же, Серхио Рамос. Впервые после своего ухода в 2021 году легендарный вожак мадридцев встречался с клубом своей жизни – хотя "рохибланкос" также претендуют на этот статус. Великий капитан вышел в основе нервионцев.

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Севилья выходила на битву под руководством нового энтренадора – уругвайца Диего Суареса. Хосе Луис Мендилибар со своим примитивным стилем прогнозируемо провалился, когда надо было что-то строить (а не упрощать). Андалусийцы в новом сезоне одержали всего две победы, держась в двух очках от зоны вылета. Реал же был обязан выиграть, чтобы не подпускать Жирону и Барселону к вершине Ла Лиги.

Уже на 3-й минуте Беллингем расшатал Рамоса и отдал проникающий пас Винисиусу, удар которого заблокировали, а дальнейший розыгрыш углового завершился голом Вальверде. Феде выиграл верховую борьбу у Гуделя на линии штрафной и головой пробросил мяч на угол вратарской, а Джуд опередил голкипера и оставил сферу уругвайцу – тот пробил почти с нулевого угла в дальнюю штангу. Мяч от нее закатился в ворота.

К сожалению для гостей, гол не засчитали. Нога Беллингема в момент скидки Феде находились в офсайде.

Реал на этом не остановился, забив второй раз уже на 8-й минуте – Родриго получил пас на ход, убрал перед штрафной Гуделя, вытащил на себя голкипера и сбросил мяч под удар Джуду в пустые. Англичанин отпраздновал в фирменном стиле, но в самом начале атаки произошел жесткий фол Рюдигера против Окампоса. Гол снова не засчитали.

Постепенно игра выровнялась, а на 23-й минуте открывать счет должна была Севилья. Ракитич открылся под проникающую передачу Окампоса на правом краю штрафной, на замахе положил Крооса на газон и бахнул в дальний – Кепа не дотянулся, однако Карвахаль парировал головой! Еще через несколько секунд Окампос закрутил сферу метров с 20-ти в правую девятку, но на этот раз шикарный сейв выполнил конкурент Лунина.

На 25-й фантастический шанс упустил Соу. Окампос пяткой сбросил мяч в центр штрафной, а Джибриль влетел туда и пробил с минимального расстояния – мимо левой стойки! Реал мог наказать за расточительство штрафным Крооса, после которого Рамос едва не срезал сферу в собственные ворота. К счастью для хозяев, Серхио запустил ее над перекладиной.

На 40-й же минуте забивать должен был Винисиус, который получил заброс из глубины и оказался прямо перед Нюландом. Бразилец выстрелил метров с восьми, однако норвежский кипер спас Севилью. Ещё через три минуты Навас откровенно снес Винисиуса в штрафной, но арбитр проигнорировал эпизод.

How is this not a penalty on Vinicius? pic.twitter.com/BRBtK40V8u — Mikael (@MikaelMadridsta) October 21, 2023

Старт второго оказался вяловатым, однако постепенно игра разогналась. В первую очередь, разогналась игра Реала – на 56-й минуте Родриго открылся под навес в центр штрафной и пробил из пределов вратарской в Нюланда, а на 58-й он же выскочил один на один. Форвард перебросил кипера, однако не попал в створ.

Севилья отвечала контратаками. Правда, чего-то конкретного организовать не удавалось до 72-й минуты, когда Окампос замкнул подачу с левого фланга на линию вратарской. Кепа поймал мяч. На 74-й же подачу выполнял Акунья – и она вылилась в гол! Точнее, автогол.

Эн-Несири должен был отличиться сам, но его опередил Алаба, срезав мяч в сетку. Кепа успел дотянуться до "круглого", но не спас.

К сожалению для "Рамон Санчес Писхуан", победный счет держался недолго. Уже на 78-й минуте Реал восстановил статус-кво – и снова все решил качественный навес. Его со стандарта выполнил Кроос, а на замыкание оказался миниатюрный Карвахаль. Дани нанес такой удар головой, что мяч прошил руки Нюланда. 1:1!

Это был только третий гол Карвахаля в Ла Лиге, забитый головой, а Дэвид Алаба отметился первым автоголом в карьере в топ-5 лиг. Интересно, что в матчах Примеры "сливочные" провели аж 12 автоголов – ни с одним другим соперником мадридцы такого количества роковых срезок не допускали.

А парад шикарных подач под удар не прекращался. На 80-й минуте героем недели мог стать Рамос, который замкнул навес с левого фланга. Серхио направил мяч в левую девятку, но Кепа перевел мяч в каркас! Еще через три минуты неплохой выстрел "шведой" нанес Окампос, однако точности Лукасу не хватило.

Чуть позже на поле произошел скандал. Винисиус на ровном месте толкнул голкипера, чем спровоцировал массовую драку. Как ни странно, обошлось без красных карточек.

| SEVILLA vs REAL MADRID BRAWL!



Vinicius Jr. vs Sergio Ramos

pic.twitter.com/nWyRhmq0tu — Red Card Alert (@collinabanter) October 21, 2023

Это был последний интересный момент в штрафной Севильи, а вот у ворот Реала еще было горячо – на 90+4-й минуте Кепа ошибся с перехватом кросса от Сусо, а Рамос замкнул его ударом головой с минимального расстояния. Над перекладиной!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Реал набрал 25 очков и сохранил лидерство в Примере, однако отрыв от Жироны составляет всего три очка. Барса отстает на четыре.

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