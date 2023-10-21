Чемпионат Испании 2023/24, 10-й тур

Реал Сосьедад – Мальорка – 1:0

Голы: Мендес, 64

Хетафе – Бетис – 1:1

Голы: Майораль, 17 – Рока, 1

Сельта – Атлетико – начало в 22:00

Реал Сосьедад в родных стенах победил Мальорку. Единственный гол провел Браис Мендес с передачи Такефусы Кубо – таким образом, японец стал причастным к семи голам басков в девяти матчах Ла Лиги 2023/24 (5 забитых мячей, 2 ассиста). Его результативная серия продолжается уже шесть туров.

Благодаря своей победе Реал Сосьедад приблизился к зоне ЛЧ на расстояние в один зачетный балл. Четвертую позицию замыкает Атлетико, у которого есть матч в запасе (плюс, мадридцы еще не сыграли в текущем туре).

Ничейный запев продолжили в пригороде Мадрида. Хетафе пропустил от Бетиса уже на первой минуте, но не раскис, а вскоре сравнял счет усилиями Майораля, для которого этот гол стал пятым в сезоне. Четвертая подряд ничья позволила хозяевам удержаться в середине таблицы (11 очков). У Бетиса, не проигравшего еще с середины сентября, на три пункта больше.

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