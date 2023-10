Головною персоною на афіші матчу між Севільєю і Реалом був, звісно ж, Серхіо Рамос. Вперше після свого відходу в 2021 році легендарний вожак мадридців зустрічався з клубом свого життя – хоча "рохібланкос" також претендують на цей статус. Великий капітан вийшов у основі нервіонців.

Севілья виходила на битву під керівництвом нового ентренадора – уругвайця Дієго Суареса. Хосе Луїс Менділібар зі своїм примітивним стилем прогнозовано провалився, коли треба було щось будувати (а не спрощувати). Андалусійці у новому сезоні здобули всього дві перемоги, тримаючись у двох очках від зони вильоту. Реал же був зобов'язаний виграти, аби не підпускати Жирону та Барселону до вершини Ла Ліги.

Вже на 3-й хвилині Беллінгем розхитав Рамоса й віддав проникний пас Вінісіусу, удар якого заблокували, а подальший розіграш кутового завершився голом Вальверде. Феде виграв верхову боротьбу у Гуделя на лінії штрафного й головою прокинув м'яч на кут воротарського, а Джуд випередив голкіпера та залишив сферу уругвайцю – той пробив майже нульового кута у дальню стійку. М'яч від неї закотився у ворота.

На жаль для гостей, гол не зарахували. Нога Беллінгема у момент скидки Феде перебували в офсайді.

Реал на цьому не зупинився, забивши вдруге вже на 8-й хвилині – Родріго отримав пас на хід, прибрав перед штрафним Гуделя, витягнув на себе голкіпера й скинув м'яч під удар Джуду в порожні. Англієць відсвяткував у фірмовому стилі, але на самому початку атаки стався жорсткий фол Рюдігера проти Окампоса. Гол знову не зарахували.

Поступово гра вирівнялась, а на 23-й хвилині відкривати рахунок мала Севілья. Ракітіч відкрився під проникну передачу Окампоса на правому краю штрафного, на замасі поклав Крооса на газон і бахнув у дальній – Кепа не дотягнувся, однак Карвахаль парирував головою! Ща за кілька секунд Окампос закрутив сферу метрів з 20-ти у праву дев'ятку, але цього разу шикарний сейв виконав конкурент Луніна.

На 25-й фантастичний шанс змарнував Соу. Окампос п'яткою скинув м'яч у центр карного майданчика, а Джібріль влетів туди й пробив з мінімальної відстані – повз ліву стійку! Реал міг покарати за марнотратство штрафним Крооса, після якого Рамос ледь не зрізав сферу у власні ворота. На щастя для господарів, Серхіо запустив її над поперечкою.

На 40-й же хвилині забивати мав Вінісіус, який отримав закидання з глибини й опинився прямо перед Нюландом. Бразилець вистрілив метрів з восьми з підйому, однак норвезький кіпер врятував Севілью. Ще за три хвилини Навас відверто зніс Вінісіуса у штрафному, але арбітр проігнорував епізод.

How is this not a penalty on Vinicius? pic.twitter.com/BRBtK40V8u