Головною персоною на афіші матчу між Севільєю і Реалом був, звісно ж, Серхіо Рамос. Вперше після свого відходу в 2021 році легендарний вожак мадридців зустрічався з клубом свого життя – хоча "рохібланкос" також претендують на цей статус. Великий капітан вийшов у основі нервіонців.

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Севілья виходила на битву під керівництвом нового ентренадора – уругвайця Дієго Суареса. Хосе Луїс Менділібар зі своїм примітивним стилем прогнозовано провалився, коли треба було щось будувати (а не спрощувати). Андалусійці у новому сезоні здобули всього дві перемоги, тримаючись у двох очках від зони вильоту. Реал же був зобов'язаний виграти, аби не підпускати Жирону та Барселону до вершини Ла Ліги.

Вже на 3-й хвилині Беллінгем розхитав Рамоса й віддав проникний пас Вінісіусу, удар якого заблокували, а подальший розіграш кутового завершився голом Вальверде. Феде виграв верхову боротьбу у Гуделя на лінії штрафного й головою прокинув м'яч на кут воротарського, а Джуд випередив голкіпера та залишив сферу уругвайцю – той пробив майже нульового кута у дальню стійку. М'яч від неї закотився у ворота.

На жаль для гостей, гол не зарахували. Нога Беллінгема у момент скидки Феде перебували в офсайді.

Реал на цьому не зупинився, забивши вдруге вже на 8-й хвилині – Родріго отримав пас на хід, прибрав перед штрафним Гуделя, витягнув на себе голкіпера й скинув м'яч під удар Джуду в порожні. Англієць відсвяткував у фірмовому стилі, але на самому початку атаки стався жорсткий фол Рюдігера проти Окампоса. Гол знову не зарахували.

Поступово гра вирівнялась, а на 23-й хвилині відкривати рахунок мала Севілья. Ракітіч відкрився під проникну передачу Окампоса на правому краю штрафного, на замасі поклав Крооса на газон і бахнув у дальній – Кепа не дотягнувся, однак Карвахаль парирував головою! Ща за кілька секунд Окампос закрутив сферу метрів з 20-ти у праву дев'ятку, але цього разу шикарний сейв виконав конкурент Луніна.

На 25-й фантастичний шанс змарнував Соу. Окампос п'яткою скинув м'яч у центр карного майданчика, а Джібріль влетів туди й пробив з мінімальної відстані – повз ліву стійку! Реал міг покарати за марнотратство штрафним Крооса, після якого Рамос ледь не зрізав сферу у власні ворота. На щастя для господарів, Серхіо запустив її над поперечкою.

На 40-й же хвилині забивати мав Вінісіус, який отримав закидання з глибини й опинився прямо перед Нюландом. Бразилець вистрілив метрів з восьми з підйому, однак норвезький кіпер врятував Севілью. Ще за три хвилини Навас відверто зніс Вінісіуса у штрафному, але арбітр проігнорував епізод.

How is this not a penalty on Vinicius? pic.twitter.com/BRBtK40V8u — Mikael (@MikaelMadridsta) October 21, 2023

Це був останній цікавий момент у прекрасному першому таймі. Старт другого виявився дещо вайлуватим, однак поступово гра розігналась. В першу чергу, розігналась гра Реала – на 56-й хвилині Родріго відкрився під навіс у центр штрафного й пробив з меж воротарського у Нюланда, а на 58-й він же вискочив віч-на-віч. Форвард перекинув кіпера, однак не поцілив у площину.

Севілья відповідала контратаками. Щоправда, чогось конкретного організувати не вдавалося до 72-ї хвилини, коли Окампос замкнув подачу з лівого флангу на лінію воротарського. Кепа спіймав м'яч. На 74-й же подачу виконував Акунья – і вона вилилась у гол! Точніше, автогол.

Ен-Несірі мав відзначитись сам, але його випередив Алаба, зрізавши м'яч у сітку. Кепа встиг дотягнутись до "круглого", але не врятував.

На жаль для "Рамон Санчес Пісхуан", переможний рахунок тримався недовго. Вже на 78-й хвилині Реал відновив статус-кво – і знову все вирішив якісний навіс. Його зі стандарту виконав Кроос, а на замикання опинився мініатюрний Карвахаль. Дані завдав такого удару головою, що м'яч прошив руки Нюланда. 1:1!

Це був лишень третій гол Карвахаля у Ла Лізі, забитий головою, а Девід Алаба відзначився першим автоголом у кар'єрі в топ-5 ліг. Цікаво, що у матчах Прімери "вершкові" провели аж 12 автоголів – з жодним іншим суперником мадридці такої кількості фатальних зрізок не допускали.

А парад шикарних подач під удар не припинявся. На 80-й хвилині героєм тижня міг стати Рамос, який замкнув навіс з лівого флангу. Серхіо спрямував м'яч у ліву дев'ятку, але Кепа перевів м'яч у каркас! Ще за три хвилини непоганий постріл "шведою" завдав Окампос, однак точності Лукасу забракло.

Трохи згодом на полі стався скандал. Вінісіус на рівному місці штовхнув голкіпера, чим спровокував масову бійку. Як не дивно, обійшлося без червоних карток.

| SEVILLA vs REAL MADRID BRAWL!



Vinicius Jr. vs Sergio Ramos

pic.twitter.com/nWyRhmq0tu — Red Card Alert (@collinabanter) October 21, 2023

Це був останній цікавий момент у штрафному Севільї, а от біля воріт Реала ще було гаряче – на 90+4-й хвилині Кепа помилився з перехопленням кросу від Сусо, а Рамос замкнув його ударом головою з мінімальної відстані. Над поперечкою!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Реал набрав 25 очок і зберіг лідерство у Прімері, однак відрив від Жирони становить всього три очки. Барса відстає на чотири.

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