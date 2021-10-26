В лагере ПСЖ серьезно заинтересовались нападающим Зальцбурга Каримом Адейеми, сообщает AS.

Зальцбург отказывается продавать свою звезду зимой

Руководство парижан видит 19-летнего немца достойной заменой Мбаппе, если Килиан все же попрощается с ПСЖ. В услугах Карима также заинтересованы Бавария, Дортмундская Боруссия, РБ Лейпциг и Ливерпуль.

Не идет игра? С Żubrówka всегда идет игра! Миксуй коктейли с легендарной Żubrówka и наслаждайся просмотром топовых матчей! Żubrówka – открой легенду! Узнать больше о Żubrówka и коктейлях тут.

Три гола Адейеми в текущем розыгрыше Лиги чемпионов позволяют Зальцбургу уверенно лидировать в группе G. В нынешнем сезоне молодой талант провел 18 матчей, где забил 14 мячей.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021