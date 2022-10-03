"Реал, снова Реал и еще раз Реал": Анчелотти сделал четкое заявление по поводу своего будущего
Главный тренер Реала Карло Анчелотти не видит себя в другом месте, кроме мадридского клуба.
"То, что я вижу в своем будущем, – это мадридский Реал. В этом и следующем сезоне – Реал Мадрид. Затем снова Реал Мадрид и еще раз Реал Мадрид! Тогда увидим", – приводит слова Анчелотти Фабрицио Романо.
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Ранее наставник заявлял, что намерен отработать свой контракт с Реалом до конца (лето 2024 года), после чего завершит свою тренерскую карьеру.
В общей сложности, Анчелотти за свою карьеру получил 23 трофея, которые получил, тренируя Ювентус, Милан, Челси, ПСЖ, Баварию и Реал. Также итальянец тренировал Наполи и Эвертон.
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