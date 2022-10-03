Главный тренер Реала Карло Анчелотти не видит себя в другом месте, кроме мадридского клуба.

"То, что я вижу в своем будущем, – это мадридский Реал. В этом и следующем сезоне – Реал Мадрид. Затем снова Реал Мадрид и еще раз Реал Мадрид! Тогда увидим", – приводит слова Анчелотти Фабрицио Романо.

Анчелотти анонсировал завершение тренерской карьеры: "Нет для этого лучшего места, чем Реал"

Ранее наставник заявлял, что намерен отработать свой контракт с Реалом до конца (лето 2024 года), после чего завершит свою тренерскую карьеру.

В общей сложности, Анчелотти за свою карьеру получил 23 трофея, которые получил, тренируя Ювентус, Милан, Челси, ПСЖ, Баварию и Реал. Также итальянец тренировал Наполи и Эвертон.

Реал – Осасуна: Лунин перед Шахтером начинает с первой потери очков в сезоне – Бензема вернулся историческим проклятием