Реал впервые в сезоне не победил – Лунин дебютировал с драматической неудачи в большинстве, Бензема не забил пенальти
Реал Мадрид и Осасуна сыграли вничью (1:1) в 7 туре чемпионата Испании 2022/23. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".
Андрей Лунин дебютирует в текущем клубном сезоне, поскольку Тибо Куртуа получил оригинальную травму, из-за которой рискует пропустить и оба матча с Шахтером в ЛЧ. Также отмечаем возвращение Карима Бензема, который накануне первой дуэли с донецким клубом наконец-то восстановился от травмы. Матч, как и онлайн-трансляция Реал Мадрид - Осасуна на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Неплохо играет украинец на выходе, точный и первый пас. А вот его визави начудил. Вратарь 4 лучшей обороны чемпионата Испании (всего 5 пропущенных за 6 туров) дважды хаотично сыграл на выходе, и Чуамени с Бензема чудом не забили.
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Абде, арендованного у Барселоны, вывели на неплохую позицию. Лунин все контролировал, а мяч и так прошел мимо ближнего угла. Ферлан Менди после навеса справа снял снаряд с головы Бензема, который уже готовился расстреливать из пределов вратарской. Опять довольно легко Мадрид пускает гостей в свою штрафную. Абде на этот раз отдавал - повезло, что у Начо Видаля не получился удар. Первый прицельный выстрел в матче случился аж на 27 минуте. Монкайола метров с 25 мощно приложился, но по центру - Лунин на месте. Себальос нашел коридор в штрафной для Винисиуса. Реал наконец-то также попал в ворота, но и здесь без проблем для голкипера.
"Сливочные" после своего стандарта пропускают контру 3 в 2. Абде в очередной раз получил пас в штрафной, а вот с ударом не складывается. Лунин провел снаряд глазами - слишком уж далеко от ворот пролетело. А вот это было эффектно. Чуамени после банального выноса голкипера головой бросил в прорыв по левому флангу Винисиуса. Бразилец идеально набросил носком, Бензема с лета не менее элегантно целил в дальний - минимальный промах погубил шедевр. На 42 минуте Реал открыл счет. Курьезный гол пропустил Серхио Эррера. Винисиус прострелил с левого края, Рюдигер до мяча не дотянулся. Бензема, который также был в положении вне игры, на пас не пошел, и это сбило с толку голкипера гостей.
Судьи взятие ворот не отменили, хотя немецкий защитник мог мешать вратарю. Лишь 1 пас Лунина из 11 не нашел адресата в первом тайме. Андрей парировал удар на 0,03 ожидаемого гола и 5 раз возвращал контроль мяча для Мадрида. Реал наиграл на минимальное преимущество по качеству моментов. Показатель xG составил 0,86:0,38. Команда Анчелотти вдвое чаще стреляла из пределов штрафной (7:3).
История Лунина и сухих матчей под названием "Без взаимности" получила очередную главу, №6 уже. Унай Гарсия подал с правого фланга, а Кике Гарсия головой по высокой траектории перебросил украинского голкипера. Спокойно врываются памплонцы уже во вратарскую. Мой Гомес чудом не попал. Нельзя говорить, что какая-то особая ошибка нашего вратаря. Подобные моменты при условии попадания в створ ворот завершаются голами в 46% случаев. Хотя испанские режиссеры акцентируют на том, что Лунин вышел к границе вратарской. Возможно, именно это и помогло сопернику перебросить голкипера Реала.
Вальверде и Камавинга заменили Себальоса и Чуамени. Два эпизода Бензема. Сначала защитник мастерски поймал француза в офсайд, сделав шаг вперед. А потом Карим шикарно вывел Родриго на вратаря - первый сейв Эрреры. Кипер Осасуны едва не забросил снаряд в собственные ворота. Очень долго возмущался, мол, против него фолили. Однако обернулся и увидел, что в него врезался свой же Унай Гарсия. В следующем моменте Реал пропустил очередную контратаку. Внимание на фактор Мудрика! Мадридцы многовато позволяют в переходных фазах атак даже не самым быстрым игрокам Осасуны.
Банален в позиционном наступлении Реал. Слишком много бесконечных навесов, очень мало интересных решений. Трибуны Бернабеу умоляют о пенальти. Бензема подталкивают в спину на линии вратарской площадки. VAR указывает на ошибку главного судьи. Таки пенальти. Давид Гарсия получает еще и красную карточку. Сам Карим и подошел к 11-метровой отметке, но бабахнул в перекладину, от которой снаряд вылетел на трибуны. Фантастика! Французский нападающий все же забивает, но мяч от плеча Родриго добрался до капитана Реала в крошечном офсайде.
Обмениваются команды дальними ударами. Эррера тащит намертво. Лунин контролирует ситуацию. Реал впервые в сезоне 2022/23 не выиграл свой матч. К сожалению, совпало это с дебютом украинского голкипера, который не смог выиграть в чемпионате Испании ни одного из своих 3 поединков в составе "бланкос" (всего же лишь одна победа за 8 встреч в турнире, 7 пропущенных мячей). Мадрид вместе с Барселоной на вершине Примеры - у обеих команд по 19 баллов, но у каталонцев лучше разница голов. Осасуна держится на высокой 6 позиции, набрав столько же очков, сколько Атлетико и Реал Сосьедад (13).
Впервые за 93-летнюю историю Примеры какой-то футболист не реализовал 3 подряд пенальти против одного и того же голкипера. Бензема также не лучшим образом вернулся, хотя дважды попал в каркас ворот, создал 3 момента, 4 раза пробивал, заработал 11-метровый и удаление соперника. Перед Шахтером (матч Лиги чемпионов на стадионе Сантьяго Бернабеу пройдет уже в среду, 5 октября, в 22:00) и обнадеживающе, и страшновато одновременно. Мадриду очень не хватало креатива травмированного Луки Модрича. Карим, как и Винисиус, в любой момент может наказать, но у украинского клуба непременно будут свои шансы на контратаках.
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