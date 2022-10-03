Андрей Лунин дебютирует в текущем клубном сезоне, поскольку Тибо Куртуа получил оригинальную травму, из-за которой рискует пропустить и оба матча с Шахтером в ЛЧ. Также отмечаем возвращение Карима Бензема, который накануне первой дуэли с донецким клубом наконец-то восстановился от травмы. Матч, как и онлайн-трансляция Реал Мадрид - Осасуна на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Неплохо играет украинец на выходе, точный и первый пас. А вот его визави начудил. Вратарь 4 лучшей обороны чемпионата Испании (всего 5 пропущенных за 6 туров) дважды хаотично сыграл на выходе, и Чуамени с Бензема чудом не забили.

Барселона ослабленным составом обыграла Мальорку и обогнала Реал - Левандовски голом принес победу, установив рекорд

Абде, арендованного у Барселоны, вывели на неплохую позицию. Лунин все контролировал, а мяч и так прошел мимо ближнего угла. Ферлан Менди после навеса справа снял снаряд с головы Бензема, который уже готовился расстреливать из пределов вратарской. Опять довольно легко Мадрид пускает гостей в свою штрафную. Абде на этот раз отдавал - повезло, что у Начо Видаля не получился удар. Первый прицельный выстрел в матче случился аж на 27 минуте. Монкайола метров с 25 мощно приложился, но по центру - Лунин на месте. Себальос нашел коридор в штрафной для Винисиуса. Реал наконец-то также попал в ворота, но и здесь без проблем для голкипера.

"Сливочные" после своего стандарта пропускают контру 3 в 2. Абде в очередной раз получил пас в штрафной, а вот с ударом не складывается. Лунин провел снаряд глазами - слишком уж далеко от ворот пролетело. А вот это было эффектно. Чуамени после банального выноса голкипера головой бросил в прорыв по левому флангу Винисиуса. Бразилец идеально набросил носком, Бензема с лета не менее элегантно целил в дальний - минимальный промах погубил шедевр. На 42 минуте Реал открыл счет. Курьезный гол пропустил Серхио Эррера. Винисиус прострелил с левого края, Рюдигер до мяча не дотянулся. Бензема, который также был в положении вне игры, на пас не пошел, и это сбило с толку голкипера гостей.

Судьи взятие ворот не отменили, хотя немецкий защитник мог мешать вратарю. Лишь 1 пас Лунина из 11 не нашел адресата в первом тайме. Андрей парировал удар на 0,03 ожидаемого гола и 5 раз возвращал контроль мяча для Мадрида. Реал наиграл на минимальное преимущество по качеству моментов. Показатель xG составил 0,86:0,38. Команда Анчелотти вдвое чаще стреляла из пределов штрафной (7:3).

История Лунина и сухих матчей под названием "Без взаимности" получила очередную главу, №6 уже. Унай Гарсия подал с правого фланга, а Кике Гарсия головой по высокой траектории перебросил украинского голкипера. Спокойно врываются памплонцы уже во вратарскую. Мой Гомес чудом не попал. Нельзя говорить, что какая-то особая ошибка нашего вратаря. Подобные моменты при условии попадания в створ ворот завершаются голами в 46% случаев. Хотя испанские режиссеры акцентируют на том, что Лунин вышел к границе вратарской. Возможно, именно это и помогло сопернику перебросить голкипера Реала.

Вальверде и Камавинга заменили Себальоса и Чуамени. Два эпизода Бензема. Сначала защитник мастерски поймал француза в офсайд, сделав шаг вперед. А потом Карим шикарно вывел Родриго на вратаря - первый сейв Эрреры. Кипер Осасуны едва не забросил снаряд в собственные ворота. Очень долго возмущался, мол, против него фолили. Однако обернулся и увидел, что в него врезался свой же Унай Гарсия. В следующем моменте Реал пропустил очередную контратаку. Внимание на фактор Мудрика! Мадридцы многовато позволяют в переходных фазах атак даже не самым быстрым игрокам Осасуны.

Банален в позиционном наступлении Реал. Слишком много бесконечных навесов, очень мало интересных решений. Трибуны Бернабеу умоляют о пенальти. Бензема подталкивают в спину на линии вратарской площадки. VAR указывает на ошибку главного судьи. Таки пенальти. Давид Гарсия получает еще и красную карточку. Сам Карим и подошел к 11-метровой отметке, но бабахнул в перекладину, от которой снаряд вылетел на трибуны. Фантастика! Французский нападающий все же забивает, но мяч от плеча Родриго добрался до капитана Реала в крошечном офсайде.

Обмениваются команды дальними ударами. Эррера тащит намертво. Лунин контролирует ситуацию. Реал впервые в сезоне 2022/23 не выиграл свой матч. К сожалению, совпало это с дебютом украинского голкипера, который не смог выиграть в чемпионате Испании ни одного из своих 3 поединков в составе "бланкос" (всего же лишь одна победа за 8 встреч в турнире, 7 пропущенных мячей). Мадрид вместе с Барселоной на вершине Примеры - у обеих команд по 19 баллов, но у каталонцев лучше разница голов. Осасуна держится на высокой 6 позиции, набрав столько же очков, сколько Атлетико и Реал Сосьедад (13).

️HISTÓRICO️



Por PRIMERA VEZ en los 93 años de historia de La Liga un jugador (Benzema) ha fallado TRES penaltis CONSECUTIVOS contra un mismo portero (Sergio Herrera). pic.twitter.com/iGKkNu1LIT — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 2, 2022

Впервые за 93-летнюю историю Примеры какой-то футболист не реализовал 3 подряд пенальти против одного и того же голкипера. Бензема также не лучшим образом вернулся, хотя дважды попал в каркас ворот, создал 3 момента, 4 раза пробивал, заработал 11-метровый и удаление соперника. Перед Шахтером (матч Лиги чемпионов на стадионе Сантьяго Бернабеу пройдет уже в среду, 5 октября, в 22:00) и обнадеживающе, и страшновато одновременно. Мадриду очень не хватало креатива травмированного Луки Модрича. Карим, как и Винисиус, в любой момент может наказать, но у украинского клуба непременно будут свои шансы на контратаках.

Шахтер забил 6 голов Металлисту и вернулся на вершину УПЛ – хет-трик Сикана, у Мудрика три ассиста и промах с пенальти