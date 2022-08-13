"24 титула? Дело в том, что эти цифры для меня ничего не означают. Лишь после завершения карьеры я подведу итоги, это будет иметь больше смысла.

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Сейчас я сосредоточен на своей повседневной работе, тренируюсь в Реале. Несколько лет назад моим приоритетом были тактические вопросы, но сейчас я больше ориентируюсь на межличностные отношения, на знакомства с новыми людьми, на новые поколения.

Мадрид сейчас на вершине футбола. Я собираюсь уйти на пенсию после Реала. Нет в мире лучшего места, чтобы завершить свой путь и свои приключения", – заявил Анчелотти в интервью Il Messagero .

Контракт итальянского специалиста рассчитан еще на два года. Уже завтра "бланкос" под его руководством начнут сезон Примеры матчем против Альмерии.

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