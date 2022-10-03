Головний тренер Реала Карло Анчелотті не бачить себе в іншому місці, окрім мадридського клубу.

"Те, що я бачу у своєму майбутньому, це мадридський Реал. У цьому і наступному сезоні Реал Мадрид. Потім знову Реал Мадрид і ще раз Реал Мадрид! Тоді побачимо", – наводить слова Анчелотті Фабріціо Романо.

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Раніше наставник заявляв, що має намір відпрацювати свій контракт з Реалом до кінця (літо 2024 року), після чого завершить свою тренерську кар'єру.

Загалом, Анчелотті за свою кар'єру здобув 23 трофеї, які здобув, тренуючи Ювентус, Мілан, Челсі, ПСЖ, Баварію та Реал. Також італієць тренував Наполі та Евертон.

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