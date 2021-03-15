После своего переезда на Сантьяго Бернабеу летом 2019-го Азар так и не смог продемонстрировать уровень, за который Реал заплатил почти 120 млн евро. Едва ли не главной причиной неудач стали регулярные травмы футболиста.

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Вот и в нынешнем сезоне бельгиец лишь 14 раз выходил на поле, суммарно сыграв 646 минут. Например, у незаменимого Тибо Куртуа 35 поединков и более 3000 минут. Азар начал кампанию с травмой, а позже еще дважды получал сложные повреждения.

Реал не форсировал реабилитацию игрока, рассчитывая получить солидное усиление на концовку сезона. На выходных Азара сыграл впервые в 2021 году, выйдя на замену за 15 минут до конца матча с Эльче. Однако уже через два дня после этого официальный сайт мадридцев сообщил об очередной травме. Эден получил повреждение поясничной мышцы. Пока даже ориентировочные сроки возвращения не называются.

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