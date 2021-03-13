В рамках 27-го тура испанской Примеры Кадис расписал мировую с Алавесом. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 27-й тур

Алавес – Кадис – 1:1

Голы: Хоселу, 36 (пен) – Фернандес, 83 (пен)

Удаление: Гарсия, 81 (Алавес) (вторая желтая)

Реал Мадрид – Эльче – начало в 17:15

Осасуна – Вальядолид – начало в 19:30

Хетафе – Атлетико – начало в 22:00

Субботнюю игровую программу в испанской Примере открывал поединок Алавес – Кадис. Победа в этом матче позволила бы хозяевам покинуть зону вылета, поэтому они начали активнее. На 36-й минуте рефери назначил одиннадцатиметровый в ворота Кадиса – Сальви сыграл рукой в штрафной площадке. Его без особых проблем реализовал Хоселу.

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После перерыва гости отчаянно пытались вернуть равновесие и на 81-й удача им улыбнулась – две желтые за минуту получил Гарсия, а рефери в дополнение назначил пенальти. Этот шанс не упустил Фернандес, который уверенно сравнял счет. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

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