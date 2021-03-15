Концепты обновленной экипировки топ-клубов все чаще попадают в руки СМИ. Сегодня черед Реала и Ювентуса.

Футболисты мадридского клуба в следующем сезоне будут носить формы с четкими элементами оранжевого. Разработчики дизайна пытались подчеркнуть связь команды с площадью Сибелес, где Реал проводит публичные празднования завоеванных трофеев.

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Что касается Ювентуса, то здесь наблюдается возвращение к более классическому виду. Черно-белые полосы снова ключевые и имеют четкие очертания. Кроме того, туринцы откажутся от золотых элементов, которыми сейчас являются эмблема клуба и логотипы спонсоров.

Стоит заметить, что техническими партнерами обеих команд есть Adidas. Для туринцев компания подготовила специальную линейку товаров, связанную с 10-й годовщиной игры "Старой синьоры" на Альянц Стэдиум.

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