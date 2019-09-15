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Реал сможет позволить себе Неймара или Мбаппе следующим летом – известно, кому отдает предпочтение руководство "бланкос"

17:30 14 Читати українською
Реал сможет позволить себе Неймара или Мбаппе следующим летом – известно, кому отдает предпочтение руководство "бланкос"
Неймар / ФК ПСЖ

Руководство Реала проведет встречу, где утвердит бюджет. Известно, что "королевский клуб" сможет подписать одного из звезд ПСЖ.

Мадридский Реал нацелился на подписание Неймара или Килиана Мбаппе следующим летом. Как сообщает AS, вскоре состоится заседание руководства "сливочных", на котором утвердят бюджет.

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"Королевский клуб" имеет 156 млн евро ликвидных средств, а также 285 млн в виде кредита. Эти деньги предложенные клуба в случае осуществления крупных инвестиций и включают выгодные условия и низкие процентные ставки.

Известно, что руководство Мадрида отдает предпочтение французу. Неймара активно пытается вернуть Барселона.

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