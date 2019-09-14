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Неймар фантастическим голом ответил на оскорбления фанатов и принес победу ПСЖ в матче со Страсбуром

20:55 394 Читати українською
Неймар фантастическим голом ответил на оскорбления фанатов и принес победу ПСЖ в матче со Страсбуром
Неймар / Фото ПСЖ

ПСЖ вырвал три очка у Страсбура в рамках 5-го тура чемпионата Франции.

 

Лига 1, 5-й тур

ПСЖ – Страсбур – 1:0

Гол: Неймар, 90+2

Ультрас ПСЖ сделали суровое предупреждение Неймару

Парижане прогнозируемо завладели инициативой с первых минут, но гости удачно отражали все атаки.

После перерыва натиск хозяев увеличился, моменты возникали один за другим, однако игроки Страсбура достойно держались до компенсированного времени.

На 90+2 минуте звездный нападающий ПСЖ Неймар, который впервые появился на поле в текущем сезоне Лиги 1, великолепным ударом через себя забил победный мяч.

Этим голом бразилец сконфузил фанатов, которые на протяжении всего матча освистывали его, пели оскорбительные песни о 27-летнем форварде и его семье.

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