Неймар фантастическим голом ответил на оскорбления фанатов и принес победу ПСЖ в матче со Страсбуром

ПСЖ вырвал три очка у Страсбура в рамках 5-го тура чемпионата Франции.
Лига 1, 5-й тур
ПСЖ – Страсбур – 1:0
Гол: Неймар, 90+2
Ультрас ПСЖ сделали суровое предупреждение Неймару
Парижане прогнозируемо завладели инициативой с первых минут, но гости удачно отражали все атаки.
После перерыва натиск хозяев увеличился, моменты возникали один за другим, однако игроки Страсбура достойно держались до компенсированного времени.
На 90+2 минуте звездный нападающий ПСЖ Неймар, который впервые появился на поле в текущем сезоне Лиги 1, великолепным ударом через себя забил победный мяч.
Этим голом бразилец сконфузил фанатов, которые на протяжении всего матча освистывали его, пели оскорбительные песни о 27-летнем форварде и его семье.
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