Реал зможе дозволити собі Неймара або Мбаппе наступного літа – відомо, кому віддає перевагу керівництво "бланкос"

Керівництво Реала проведе зустріч, де затвердить бюджет. Відомо, що "королівський клуб" зможе підписати одного з зірок ПСЖ.

Мадридський Реал націлився на підписання Неймара або Кіліана Мбаппе наступного літа. Як повідомляє AS, невдовзі відбудеться засідання керівництва "вершкових", на якому затвердять бюджет.

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"Королівський клуб" має 156 млн євро ліквідних коштів, а також 285 млн у вигляді кредиту. Ці гроші запропоновані клубу у випадку здійснення великих інвестицій і включають вигідні умови та низькі процентні ставки.

Відомо, що керівництво Мадрида віддає перевагу французу. Неймара активно намагається повернути Барселона.

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