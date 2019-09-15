toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ШАХТЕР - ЗАРЯ ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА ТАЙСОН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Парижу не нужны проститутки", – Неймар пострадал от жестких оскорблений фанатов ПСЖ

16:10 150 Читати українською
"Парижу не нужны проститутки", – Неймар пострадал от жестких оскорблений фанатов ПСЖ
Неймар / Reuters

Поклонники чемпионов Франции грубо встретили бразильца во время его возвращения в матче со Страсбуром.

 

Фанаты ПСЖ вывесили баннер, который красноречиво продемонстрировал их отношение к Неймару.

Ультрас ПСЖ сделали суровое предупреждение Неймару

"20 миллионов евро, чтобы вернуться к Месси. Парижу проститутки не нужны", – написали ультрас французского гранда на полотне. В концовке встречи Неймар забил шедевральный гол, который принес ПСЖ победу, однако фанаты явно не спешили менять свое мнение относительно бразильца.

Неймар фантастическим голом ответил на оскорбления фанатов и принес победу ПСЖ в матче со Страсбуром

Напомним, ультрас ПСЖ открыто заявили о своих претензиях к самому дорогому игроку мира, который надеялся покинуть клуб летом.

blog_ava
Мораес признался, что хотел играть за сборную Румынии
13:18
352
Теги
ПСЖ ПСЖ Неймар Неймар Франция футбольные фанаты ПСЖ - Страсбур
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
49
мин
Уотфорд
18:30
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук