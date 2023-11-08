Мбаппе не перейдёт в Реал в ближайшие годы. Как информирует Carrusel Deportivo, мадридский клуб отказался от стратегии заманить французского нападающего к себе, даже если следующим летом он станет свободным агентом. Сообщается, что это решение руководства "бланкос" является окончательным.

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Согласно Cadena SER, Реал при принятии этого решения руководствовался двумя факторами: высокой зарплатой и подписными бонусами Мбаппе, а также возрастом форварда. Килиану исполнится 26 лет, тогда как мадридский клуб хочет сосредоточиться на подписании более молодых игроках – таких как Эндрик и Камавинга.

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