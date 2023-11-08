Мбаппе не перейде в Реал у найближчі роки. Як інформує Carrusel Deportivo, мадридський клуб відмовився від стратегії заманити французького нападника до себе, навіть якщо наступного літа він стане вільним агентом. Повідомляється, що це рішення керівництва "бланкос" є остаточним.

У Франції відмовляють Мбаппе від переходу в Реал: "Краще бути королем свого народу"

Згідно з Cadena SER, Реал під час ухвалення цього рішення керувався двома факторами: високою зарплатою і підписними бонусами Мбаппе, а також віком форварда. Кіліану виповниться 26 років, тоді як мадридський клуб хоче зосередитися на підписанні більш молодих гравців – таких як Ендрік і Камавінга.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?