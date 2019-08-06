Погба в Реал: Райола использует интерес Ювентуса для давления на мадридцев

Агент хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба давит на мадридский Реал с помощью Ювентуса.

Мино Райола пытается осуществить трансфер Поля Погба в мадридский Реал, сообщает AS. Агент использует интерес Ювентуса для давления на "королевский клуб".

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Приоритетом для француза является именно переезд в Мадрид, но в случае неудачи он не будет расстраиваться и сможет вернуться в Италию, где выступал с 2012 по 2016 годы.

"Королевский клуб" кроме Погба стремится переманить хавбека Аякса Донни ван де Беека.

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