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Погба в Реал: Райола использует интерес Ювентуса для давления на мадридцев

10:22 116 Читати українською
Погба в Реал: Райола использует интерес Ювентуса для давления на мадридцев
Поль Погба и Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Агент хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба давит на мадридский Реал с помощью Ювентуса.

Мино Райола пытается осуществить трансфер Поля Погба в мадридский Реал, сообщает AS. Агент использует интерес Ювентуса для давления на "королевский клуб".

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Приоритетом для француза является именно переезд в Мадрид, но в случае неудачи он не будет расстраиваться и сможет вернуться в Италию, где выступал с 2012 по 2016 годы.

"Королевский клуб" кроме Погба стремится переманить хавбека Аякса Донни ван де Беека.

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