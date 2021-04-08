Реал считает себя фаворитом в борьбе за Холанда – три фактора, которые могут сделать мегатрансфер реальностью
Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд вполне может стать игроком мадридского Реала в летнее трансферное окно.
Несмотря на охоту на Холанда со стороны топ-клубов Европы мадридцы убеждены, что именно они смогут приобрести суперзвездного форварда, сообщает AS.
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Этому могут поспособствовать сразу несколько условий. Во-первых, хавбек Арсенала Мартин Эдегор, права на которого принадлежат Реалу, рассказал партнеру по сборной о преимуществах выступлений за Реал. Во-вторых, желание Мино Райолы, агента Эрлинга, начать сотрудничество с "сливочным", а главным фактором являются близкие отношения президента Реала Флорентино Переса и председателя совета директоров Боруссии Д Ханса-Йоахима Ватцке.
К слову, Холанд в 33 матчах этого сезона в составе Боруссии отличился 33 голами и 9 ассистов во всех турнирах.
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