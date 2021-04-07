Популярность форварда дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда растет невероятными темпами. В стороне не остаются даже официальные лица матчей Лиги чемпионов.

Арбитр поединка "шмелей" против Манчестер Сити в 1/4 финала ЛЧ взял автограф у норвежца.

Ройс стал лучшим бомбардиром Боруссии Д в Лиге чемпионов

Эпизод произошел в подтрибунном помещении после финального свистка. Лайнсмен Себастьян Георге дождался Холанда и попросил расписаться в блокноте. Вундеркинд отказать не смог, хотя по неписаным правилам арбитры и другие официальные лица не должны подходить к игрокам с подобными просьбами.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола на нетипичный случай отреагировал спокойно. Испанец не видит проблемы в симпатии бокового арбитра к Холанду, поскольку перед этим судейская бригада отработала без ошибок.

Ман Сити – Боруссия Д: Гвардиола на грани вылета из ЛЧ и называет виновных, убийственный Холанд, большой шанс Зинченко