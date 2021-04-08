Попри полювання на Холанда топ-клубів Європи мадридці переконані, що саме вони зможуть придбати суперзіркового форварда, повідомляє AS.

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Цьому можуть посприяти одразу кілька умов. По-перше, хавбек Арсенала Мартін Едегор, права на якого належать Реалу, розповів партнеру по збірній про переваги виступів за Реал. По-друге, бажання Міно Райоли, агента Ерлінга, розпочати співпрацю із "вершковим", а головним фактором є близькі відносини президента Реала Флорентіно Переса та голови ради директорів Борусії Д Ханса-Йоахіма Ватцке.

До слова, Холанд у 33 матчах цього сезону в складі Борусії відзначився 33 голами та 9 асистами в усіх турнірах.

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