Реал після ганебного вильоту з Кубка Іспанії поїхав у гості до Алавеса. Зінедін Зідан не міг супроводжувати команду, адже здав позитивний тест на коронавірус. Андрій Лунін, звичайно, повернувся на лаву запасних, звільнивши місце у воротах "вершкових" для Тібо Куртуа.

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Мадрид прагнув реабілітуватися, але Алавес був не менш мотивованим. Сьогодні баски святкують ювілей – клубу виповнилося 100 років. Господарі жваво розпочали матч, завдавши кількох ударів. Найкращий шанс мав Агіррегарібія, однак м'яч після його пострілу трішки розминувся з воротами.

Реал поступово захопив ініціативу, а Алавес сів середнім блоком у 4-4-2. Дива почав творити Лука Модріч. Хорват роздавав партнерам розкішні передачі, але Бензема та Менді ними не скористалися. Ще був момент у багатостраждального Азара. А відкрив рахунок Каземіро – бразилець замкнув подачу Крооса зі стандарту.

Під завісу першого тайму Мадрид закріпив перевагу двома голами. Засяяв капітан Бензема. Спершу Карім класно пробив під поперечину, а потім започаткував гол Азара – відібрав м'яч на чужій половині та відкинув Кроосу. Тоні вирізав шикарний пас на хід Азару, а Еден забив перший гол у Прімері з жовтня.

Гості, мабуть, вирішили, що справу зроблено, тому вийшли на другий тайм без вогню. Алавес же зі всіх сил намагався принести вболівальникам позитив у святковий вечір. З першим потужним ударом Хоселу впорався Куртуа, а от другий став результативним. Лідер баскських атак головою замкнув подачу зі стандарту.

Підсумковий рахунок встановив Бензема. Француз на лівому фланзі отримав діагональ від Модріча, наблизився до воріт і сколихнув сітку. 1:4 – Реал частково компенсував фанам виліт з Копа дель Рей. Мадридці набрали 40 очок і скоротили відставання від Атлетіко. Алавес з 18 балами навис над зоною вильоту.