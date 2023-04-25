Голкипер сборной Украины Андрей Лунин, вероятнее всего, получит еще один шанс от Карло Анчелотти в Примере.

Накануне мадридцы объявили заявку на выездной матч 31-го тура Ла Лиги против Жироны. Тибо Куртуа присутствовал в ней, поэтому казалось, что у Лунина нет шансов сыграть.

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Однако в день поединка стало известно, что у бельгийского кипера гастроэнтерит. Поэтому он не едет в Каталонию на поединок. Его место в заявке займет Марио де Луис.

А вот со стартовых минут стоит ожидать Лунина, который является вторым номером после Куртуа. Дуэль с Жироной начнется в 20:30 по киевскому времени. У зрителей есть все шансы увидеть противостояние Андрея против Виктора Цыганкова.

К слову, для 24-летнего украинца это будет 12 матч в сезоне за Реал. Ходят слухи, что летом Лунин планирует уйти, потому что желает получать регулярную игровую практику.

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