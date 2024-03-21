Очередная затяжная травма Тибо Куртуа заставляет руководство мадридцев сканировать рынок в поисках нового голкипера.

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Как информирует Fichajes, руководство Реала нацелилось на голкипера Милана Майка Меньяна. Впрочем, мадридцы понимают, что трансфер оформить будет очень трудно, учитывая ценность вратаря для его команды. Тем более, что интерес к Меньяну проявляли и другие клубы, в частности Челси.

Если Реалу не удастся убедить французского голкипера, руководство разработало план "Б". Лунин априори является первым выбором Карло Анчелотти. Но о будущем клуб думает и хочет гарантий в долгосрочной перспективе. Поэтому "сливочные" привлекут в первую команду 18-летнего воспитанника Франа Гонсалеса, который уже продемонстрировал хорошие результаты в составе Ювенали А.

Стоит заметить, что Гонсалес в текущем сезоне уже несколько раз приобщался тренерским штабом Реала к тренировкам с первой командой.

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