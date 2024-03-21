Чергова затяжна травма Тібо Куртуа змушує керівництво мадридців сканувати ринок в пошуках нового голкіпера.

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Як інформує Fichajes, керівництво Реала націлилося на голкіпера Мілана Майка Меньяна. Утім, мадридці розуміють, що трансфер оформити буде дуже важко, враховуючи цінність воротаря для його команди. Тим паче, що інтерес до Меньяна проявляли й інші клуби, зокрема Челсі.

Якщо Реалу не вдасться переконати французького голкіпера, керівництво розробило план "Б". Лунін апріорі є першим вибором Карло Анчелотті. Але про майбутнє клуб думає і хоче гарантій у довгостроковій перспективі. Тому "вершкові" залучать до першої команди 18-річного вихованця Франа Гонсалеса, який вже продемонстрував гарні результати у складі Ювеналі А.

Варто зауважити, що Гонсалес у поточному сезоні вже кілька разів долучався тренерським штабом Реала до тренувань з першою командою.

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