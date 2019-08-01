Реал рассчитывает продать Бэйла в АПЛ – известна сумма

Мадридский Реал решительно настроен избавиться от вингера Гарета Бейла.

Вингер Реала Гарет Бейл может вернуться в АПЛ. По информации Abc.es, "сливочные" хотят выручить за валлийца 65 млн фунтов.

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Мадрид рассчитывал продать игрока в китайский Цзянсу Сунин, из-за чего не взял его на Audi Cup в Германию, но клуб из Поднебесной не сделал улучшенного предложения до завершения трансферного окна 31 июля, из-за чего переход сорвался.

В Англии Бейл выступал в составе Саутгемптона и Тоттенхэма, откуда перебрался в Реал за рекордные на тот момент 100 млн евро.

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