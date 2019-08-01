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Реал розраховує продати Бейла в АПЛ – відома сума

21:20 306 Читать на русском
Реал розраховує продати Бейла в АПЛ – відома сума
Гарет Бейл / ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал рішуче налаштований позбутись вінгера Гарета Бейла.

Вінгер Реала Гарет Бейл може повернутись в АПЛ. За інформацією Abc.es, "вершкові" прагнуть виручити за валлійця 65 млн фунтів.

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Мадрид розраховував продати гравця у китайський Цзянсу Сунін, через що не взяв його на Audi Cup у Німеччину, але клуб з Піднебесної не зробив покращеної пропозиції до завершення трансферного вікна 31 липня, через що перехід зірвався.

В Англії Бейл виступав у складі Саутгемптона та Тоттенхема, звідки перебрався у Реал за рекордні на той момент 100 млн євро.

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