Реал розраховує продати Бейла в АПЛ – відома сума

Мадридський Реал рішуче налаштований позбутись вінгера Гарета Бейла.

Вінгер Реала Гарет Бейл може повернутись в АПЛ. За інформацією Abc.es, "вершкові" прагнуть виручити за валлійця 65 млн фунтів.

Реал знайшов альтернативу Погба в Аяксі

Мадрид розраховував продати гравця у китайський Цзянсу Сунін, через що не взяв його на Audi Cup у Німеччину, але клуб з Піднебесної не зробив покращеної пропозиції до завершення трансферного вікна 31 липня, через що перехід зірвався.

В Англії Бейл виступав у складі Саутгемптона та Тоттенхема, звідки перебрався у Реал за рекордні на той момент 100 млн євро.

Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезон