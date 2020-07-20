toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО ВИКТОР СКРИПНИК УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Реал расписал боевую ничью с Леганесом – "пепинерос" вылетели в Сегунду

20 июля 00:05 - Читати українською
Реал расписал боевую ничью с Леганесом – "пепинерос" вылетели в Сегунду
Леганес – Реал / твиттер мадридцев

Леганес и мадридский Реал не выявили сильнейшего в матче 38-го тура испанской Ла Лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

45+1’ Бриан Гил
79’ Роджер Ассале
 
Серхио Рамос 9’
Марко Асенсио 52’
9’ Серхио Рамос
45+1’ Бриан Гил
52’ Марко Асенсио
79’ Роджер Ассале

Гости из столицы хоть и оформили чемпионский титул досрочно, но с первых минут матча на Бутарке взялись за дело. Как следствие, долго взятия ворот не пришлось. На 9-й минуте Иско навесил со штрафного, а никем неприкрытый Серхио Рамос головой вколотил свой 11-й мяч в чемпионате 2019/20.

Барселона завершила сезон Ла Лиги разгромом Алавеса

Пропущенный мяч мотивировал Леганес, которому для сохранения прописки нужно было обязательно побеждать. "Пепинерос" полезли вперед и таки нашли свой шанс перед перерывом. На 45+1-й минуте Брайан Хиль получил передачу от Сильвы, немного отпустил мяч, но затем мощно пробил с угла вратарской между ног Ареола – 1:1!

Во втором тайме команды разыграли тот же сценарий. Дебют второй половины был за "сливочными" – свое давление мадридцы завершили быстрым голом от Асенсио. Это Иско разрезным пасом чуть ли не с центрального круга вывел партнера на свидание с Куэльяром, а потерять такую ​​возможность полузащитник права не имел.

Леганес отыгрался под занавес поединка. На 79-й минуте Сильва снова удачно прострелил с левого фланга, Роджер Ассале на скорости прошел защитника и пушечным ударом пробил Ареола – 2:2!

Почувствовав близкий вкус победы, Леганес пошел вперед всеми силами. Однако, финальный штурм хозяев успехом не увенчался. Как следствие, Реал окончательно короновался. А "пепинерос" вылетели в Сегунду.

Зозуля приложился к досрочному камбэку в Примеру – украинец отличился уникальным поступком и вышел за грани пропасти

blog_ava
Динамо ставит на трансферы – Суркис подтвердил переговоры, Михайличенко заговорил о чистке, 2 игрока получили приговор
20 июля
54023
Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Леганес Леганес Леганес - Реал Мадрид
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
52
мин
Уотфорд
20:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук