Реал расписал боевую ничью с Леганесом – "пепинерос" вылетели в Сегунду

Леганес и мадридский Реал не выявили сильнейшего в матче 38-го тура испанской Ла Лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Гости из столицы хоть и оформили чемпионский титул досрочно, но с первых минут матча на Бутарке взялись за дело. Как следствие, долго взятия ворот не пришлось. На 9-й минуте Иско навесил со штрафного, а никем неприкрытый Серхио Рамос головой вколотил свой 11-й мяч в чемпионате 2019/20.

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Пропущенный мяч мотивировал Леганес, которому для сохранения прописки нужно было обязательно побеждать. "Пепинерос" полезли вперед и таки нашли свой шанс перед перерывом. На 45+1-й минуте Брайан Хиль получил передачу от Сильвы, немного отпустил мяч, но затем мощно пробил с угла вратарской между ног Ареола – 1:1!

Во втором тайме команды разыграли тот же сценарий. Дебют второй половины был за "сливочными" – свое давление мадридцы завершили быстрым голом от Асенсио. Это Иско разрезным пасом чуть ли не с центрального круга вывел партнера на свидание с Куэльяром, а потерять такую ​​возможность полузащитник права не имел.

Леганес отыгрался под занавес поединка. На 79-й минуте Сильва снова удачно прострелил с левого фланга, Роджер Ассале на скорости прошел защитника и пушечным ударом пробил Ареола – 2:2!

Почувствовав близкий вкус победы, Леганес пошел вперед всеми силами. Однако, финальный штурм хозяев успехом не увенчался. Как следствие, Реал окончательно короновался. А "пепинерос" вылетели в Сегунду.

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