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Барселона завершила сезон Ла Лиги разгромом Алавеса

19 июля 19:53 - Читати українською
Барселона завершила сезон Ла Лиги разгромом Алавеса
"Блаугранас" празднуют успех / твиттер Барселоны

В рамках 38-го тура испанского первенства Барселона в гостях разгромила Алавес. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

 
Ансу Фати 24’
Лионель Месси 34’
Луис Суарес 44’
Нелсон Семеду 57’
Лионель Месси 75’
24’ Ансу Фати
34’ Лионель Месси
44’ Луис Суарес
57’ Нелсон Семеду
75’ Лионель Месси

Напор Барселоны баски смогли сдержать лишь в первой половине стартового тайма. Но на 24-й минуте хозяева не уследили за Ансу Фати – юниор вовремя отреагировал на рикошет после передачи Месси и переиграл Роберто.

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А 10 минут спустя забил и сам аргентинец. Алавес неудачно исполнил штрафной и нарвался на молниеносный контрвыпад: Пуч в штрафной соперника принял навес Серхи, сбросил в район 11-метровой отметки на Месси, а тот убежал от защитника и благодаря ложному замаху переиграл кипера – 0:2!

Перед перерывом же счет вообще стал разгромным. Это Альба после паса Месси из глубины сыграл в одно касание на Суареса, а Луис уверенно пробил головой в противоход Роберто.

Во втором тайме сюжет матча не изменился. Каталонцы много атаковали и могли довести счет до совсем неприличного. Однако, забили "всего" два раза. Сначала Пуч низовым пасом в разрез создал момент для Нелсона Семеду, а тот мощно пробил в дальнюю девятку. А потом Месси на дальней штанге замкнул прострел Альбы.

Разгром Алавеса не изменил положение "блаугранас" в чемпионате. Они набрали 82 очка и заняли итоговое 2-е место. Зато хозяева опустились на 16-е место (39 пунктов), но сохранили прописку в элите.

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Испания Барселона Барселона Алавес - Барселона Алавес Алавес
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