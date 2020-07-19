Барселона завершила сезон Ла Лиги разгромом Алавеса

В рамках 38-го тура испанского первенства Барселона в гостях разгромила Алавес. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Напор Барселоны баски смогли сдержать лишь в первой половине стартового тайма. Но на 24-й минуте хозяева не уследили за Ансу Фати – юниор вовремя отреагировал на рикошет после передачи Месси и переиграл Роберто.

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А 10 минут спустя забил и сам аргентинец. Алавес неудачно исполнил штрафной и нарвался на молниеносный контрвыпад: Пуч в штрафной соперника принял навес Серхи, сбросил в район 11-метровой отметки на Месси, а тот убежал от защитника и благодаря ложному замаху переиграл кипера – 0:2!

Перед перерывом же счет вообще стал разгромным. Это Альба после паса Месси из глубины сыграл в одно касание на Суареса, а Луис уверенно пробил головой в противоход Роберто.

Во втором тайме сюжет матча не изменился. Каталонцы много атаковали и могли довести счет до совсем неприличного. Однако, забили "всего" два раза. Сначала Пуч низовым пасом в разрез создал момент для Нелсона Семеду, а тот мощно пробил в дальнюю девятку. А потом Месси на дальней штанге замкнул прострел Альбы.

Разгром Алавеса не изменил положение "блаугранас" в чемпионате. Они набрали 82 очка и заняли итоговое 2-е место. Зато хозяева опустились на 16-е место (39 пунктов), но сохранили прописку в элите.

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