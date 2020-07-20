Реал розписав бойову нічию із Леганесом – "пепінерос" вилетіли до Сегунди

Леганес і мадридський Реал не виявили сильнішого в матчі 38-го туру іспанської Ла Ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Гості зі столиці хоч і оформили чемпіонський титул достроково, але з перших хвилин матчу на Бутарке взялися до справи. Як наслідок, довго чекати взяття воріт не довелося. На 9-й хвилині Іско навісив зі штрафного, а ніким неприкритий Серхіо Рамос головою вгатив свій 11-й м'яч у чемпіонаті 2019/20.

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Пропущений м'яч мотивував Леганес, якому задля збереження прописки потрібно було обов'язково перемагати. "Пепінерос" полізли вперед і таки знайшли свій шанс перед перервою. На 45+1-й хвилині Браян Хіль отримав передачу від Сільви, трохи відпустив м'яч, але потім потужно пробив з кута воротарського поміж ніг Ареола – 1:1!

У другому таймі команди розіграли той же сценарій. Дебют другої половини був за "вершковими" – свій тиск мадридці завершили швидким голом від Асенсіо. Це Іско розрізним пасом ледь не з центрального кола вивів партнера на побачення з Куельяром, а змарнувати таку нагоду півзахисник права не мав.

Леганес відігрався під завісу поєдинку. На 79-й хвилині Сільва знову вдало прострілив із лівого флангу, Роджер Ассале на швидкості пройшов оборонця і гарматним ударом пробив Ареола – 2:2!

Відчувши близький смак перемоги, Леганес пішов вперед всіма силами. Проте, фінальний штурм господарів успіхом не увінчався. Як наслідок, Реал остаточно коронувався. Натомість "пепінерос" вилетіли до Сегунди.

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