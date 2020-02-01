Реал пытался приобрести форварда Лиона в последний день зимнего трансферного окна

Королевский клуб сделал попытку подписать нападающего французского Лиона за несколько часов до закрытия трансферного окна.

Целью мадридцев стал 19-летний Амин Гуйри, информирует L'Equipe. Руководство испанского клуба направило трансферный запрос касательно молодого форварда, но клубам не хватило времени, чтобы согласовать переход.

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Отметим, что Реал начал следить за Гуйри еще в 2017 году, когда он выступал на чемпионате мира U-17 за сборную Франции. Ожидается, что мадридцы попытаются договориться с Лионом о переходе нападающего после окончания сезона.

К слову, Гуйри в текущем сезоне сыграл всего 2 матча за основную команду Лиона. Также он выступает за команду U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

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