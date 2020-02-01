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Реал намагався придбати форварда Ліона в останній день зимового трансферного вікна

15:28 228 Читать на русском
Реал намагався придбати форварда Ліона в останній день зимового трансферного вікна
Амін Гуйрі / RMC Sport

Королівський клуб зробив спробу підписати нападника французького Ліона за декілька годин до закриття трансферного вікна.

 

Ціллю мадридців став 19-річний Амін Гуйрі, інформує L'Equipe. Керівництво іспанського клубу надіслало трансферний запит щодо молодого форварда, але клубам забракло часу, щоб узгодити перехід.

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Зазначимо, що Реал почав стежити за Гуйрі ще у 2017 році, коли той виступав на чемпіонаті світу U-17 за збірну Франції. Очікується, що мадридці спробують домовитися з Ліоном щодо переходу нападника після закінчення сезону.

До слова, Гуйрі в поточному сезоні зіграв лише 2 матчі за основну команду Ліона. Також він виступає за команду U-19 в Юнацькій лізі УЄФА.

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Іспанія Реал Мадрид - Атлетіко Трансфери Трансфери Реал Мадрид Амін Гуйрі Амін Гуйрі Ліон Ліон
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