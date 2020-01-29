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Зидан отказался от идеи трансфера Погба в Реал

22:34 78 Читати українською
Зидан отказался от идеи трансфера Погба в Реал
Поль Погба / Фото Independent

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба уже теряет свою популярность среди европейских грандов.

Президент Реала Флорентино Перес убедил Зидана, что Погба ненужен мадридской команде, сообщает Tuttosport.

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В лагере Манчестер Юнайтед также разочарованы травматичностью 26-летнего француза и готовы рассмотреть любые предложения по хавбеку. По слухам, Ювентус не против вернуть Поля в Турин. Напомним, действующий чемпион мира ранее защищал цвета "Старой синьоры" в 2012-2016 годах.

В текущем сезоне АПЛ Погба из-за травмы провел лишь 7 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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