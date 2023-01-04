Мадридський Реал традиційно починає виступи в Кубку Короля із виїзних матчів проти команд із нижчих ліг, даруючи свято місцевим фанам і футболки суперникам. Цього разу суперником став представник п'ятого за рангом іспанського дивізіону – Касереньйо із містечка Касерес у провінції Естремадура. Господарі зустріли гранда на 7-тисячному стадіоні з жахливим світлом і газоном.

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Через пошкодження не зміг зіграти Куртуа, тож свій шанс у основі отримав Андрій Лунін. На цьому ротація від Карло Анчелотті не завершилась. У старті "вершкових" надали місце Азару, Себальйосу, Одріосолі та Начо, а в другому таймі на поле вийшли Вальєхо, Аррібас і Альваро Родрігес. Більшість лідерів Реала залишились поза заявкою або в запасі.

Очікувалось два варіанти розвитку подій. Або Реал влаштує показове побиття дітлахів, як це і має бути – або ж знову сенсаційно вилетить, як це і заведено в Кубку Короля. Втім, футболісти обрали третій варіант, розкатавши дуже нудний поєдинок. До перерви Касереньйо виглядав навіть активніше за "бланкос" – Луніну довелося вибити кілька кросів і спіймати м'яч після удару з лінії штрафного в ближній кут.

Жодного дійсно небезпечного моменту господарі не створили. Як і Реал. На початку ж другого тайму ситуація не змінилася – Касереньйо сміливо нав'язував боротьбу й час від часу намагався лізти уперед, але безрезультатно. Лунін кілька разів підстрахував захисників і пробував починати атаку довгими передачами, однак на цьому його робота в матчі й обмежувалась.

Лише в останні півгодини стало помітно, що Касереньйо втомлюється, а Реал збільшує оберти. Щоправда, тиск мадридців вилився всього у два моменти. Перший на 60-й хвилині мав Асенсіо, який отримав м'яч на лінії карного майданчика й потужно пробив з розвороту – голкіпер парирував.

Другий же завершився взяттям воріт. Взнаки далася індивідуальна перевага в класі – Родріго увійшов на лівий кут штрафного, обіграв двох захисників і ефектно пробив у дальній кут. 0:1! На цьому небезпечні моменти у матчі завершились, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Реала.

Андрій Лунін практично не мав роботи у зустрічі, однак на статистичному порталі Sofascore його нагородили найвищою оцінкою – 7,2 бали. Лишень Начо зміг набрати стільки ж. В активі українця 39 дотиків до м'яча та 32 передачі, з яких всього 20 виявились точними. Значний відсоток браку пояснюється великою кількістю лонгболів (21), половина з яких таки досягла адресата.

Наш голкіпер провів третій "сухий" матч у клубному сезоні 2022/23 й вперше зіграв у Кубку Короля "на нуль". Вітаємо!

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