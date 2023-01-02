Мадридский Реал не прочь серьезно почистить состав от игроков, почти не выходящих на поле.

Чемпионы Испании охотно выслушают предложения по 5 футболистам, сообщает AS. Речь идет об Одриосоле, Себальосе, Ассенсио, Азаре и Мариано. Главный тренер Реала Карло Анчелотти даже не думал включать дипломатию, когда его спросили о судьбе этих подопечных.

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"Я хочу прояснить одну вещь – полностью доверяю всем игрокам этого состава до июня. Но если они считают, что лучше уйти сейчас, то я буду только рад за них", – заявил Анчелотти.

Напомним, трансферное окно открылось, поэтому клубы имеют полное право совершать переходы игроков. Реал уже оформил трансфер 16-летнего Эндрика за 35+25 млн евро, но юный бразилец сможет полноценно переехать на Сантьяго Бернабеу только в 2024 году.

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