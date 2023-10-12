Зинедин Зидан имеет шансы возглавить Реал третий раз в карьере. Его приход может стать ключом и к трансферу Килиана Мбаппе.

Как известно, летом 2024 года контракт Карло Анчелотти с Реалом истекает. Итальянец является фаворитом на назначения главным тренером сборной Бразилии, однако официальной договоренности до сих пор нет, несмотря на регулярные комментарии и слухи.

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Карлетто все еще готов остаться в Реале, но при этом имеет ультиматум. Анчелотти готов ждать максимум до ноября. Если до тех пор предложение продлить контракт не поступит, то наставник будет выбирать другое место работы.

Реал, в свою очередь, уже выбрал приоритетный вариант. Клуб регулярно контактирует с Зинедином Зиданом, который уже больше двух лет находится без работы после ухода из Реала летом 2021-го. О переговорах "сливочных" и Зидана сообщил El Chiringuito.

Источник утверждает, что потенциальное назначение 51-летнего Зидана станет ключевым в трансфере Килиана Мбаппе, которого Флорентино Перес давно пытается переманить в свой клуб. Летом 2024 года француз станет свободным агентом, если откажется подписывать новое соглашение с ПСЖ. Если Зидан все же будет тренировать Реал, то шансы Мбаппе на переезд в Мадрид значительно возрастут.

Отметим, что Зинедин Зидан возглавлял Реал с 2016-го по 2018-й, а также с 2019-го по 2021 год. Француз выиграл два титула Ла Лиги и трижды – Лигу чемпионов.

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