Реал прокомментировал слухи о договоренности с Рабьо

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо не входит в сферу интересов мадридского Реала, несмотря на слухи об имеющейся договоренности сторон о переходе француза.

Сегодня французский Canal+ сообщил, что полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо близок к переходу в Реал. Стороны уже якобы достигли предварительной договоренности об условиях контракта.

Реал на рівні Уески: чому мадридці ризикують зазнати найбільшої ганьби у власній історії

Впрочем, в Испании имеют другую информацию. Реал не рассматривает кандидатуру 24-летнего Рабьо как претендента на переход в ряды "бланкос", уверяет Marca, ссылаясь на собственные источники в клубе.

Летом у Рабьо заканчивается контракт с ПСЖ, а продолжать сотрудничество игрок не намерен. Поэтому уже сейчас хавбек может заключить предварительное соглашение с любым клубом. Ранее Рабьо активно интересовалась Барселона, однако клуб не сумел согласовать условия перехода француза. А после подписания Фрэнки де Йонга слухи об интересе Барселоны к Рабьо поутихли.

Погана матуся: Веронік Рабйо не боїться воювати з ПСЖ та нахабно шантажує Барселону