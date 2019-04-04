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Реал прокомментировал слухи о договоренности с Рабьо

16:33 79 Читати українською
Реал прокомментировал слухи о договоренности с Рабьо
Адриен Рабьо / фото: ФК ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо не входит в сферу интересов мадридского Реала, несмотря на слухи об имеющейся договоренности сторон о переходе француза.

Сегодня французский Canal+ сообщил, что полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо близок к переходу в Реал. Стороны уже якобы достигли предварительной договоренности об условиях контракта.

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Впрочем, в Испании имеют другую информацию. Реал не рассматривает кандидатуру 24-летнего Рабьо как претендента на переход в ряды "бланкос", уверяет Marca, ссылаясь на собственные источники в клубе.

Летом у Рабьо заканчивается контракт с ПСЖ, а продолжать сотрудничество игрок не намерен. Поэтому уже сейчас хавбек может заключить предварительное соглашение с любым клубом. Ранее Рабьо активно интересовалась Барселона, однако клуб не сумел согласовать условия перехода француза. А после подписания Фрэнки де Йонга слухи об интересе Барселоны к Рабьо поутихли.

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