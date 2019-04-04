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Реал достиг устного согласия с Рабьо, – Canal+

10:26 47 Читати українською
Реал достиг устного согласия с Рабьо, – Canal+
Адриен Рабьо

Реал близок к осуществлению первого трансфера в летнее межсезонье. Состав "бланкос" должен пополнить хавбек ПСЖ Адриен Рабьо.

Реал близок к подписанию полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо. Мадридцы уже достигли устной договоренности с футболистом, контракт которого с парижским клубом истекает 30 июня, сообщает Canal+.

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Таким образом Рабьо достанется Реалу бесплатно, поскольку перейдет на правах свободного агента.

В подписании 24-летнего полузащитника, который давно не играет за основную команду ПСЖ из-за отказа продлить контракт, заинтересован лично наставник Реала Зинедин Зидан. Французский тренер стремится обновить среднюю линию команды, а Рабьо является оптимальной кандидатурой для мадридцев.

Напомним, ранее Рабьо активно интересовалась Барселона, однако клуб не сумел согласовать условия перехода француза.

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