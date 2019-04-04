Реал прокоментував чутки про домовленість з Рабйо

Півзахисник ПСЖ Адріен Рабйо не входить у сферу інтересів мадридського Реала попри чутки про наявну домовленість сторін щодо переходу француза.

Сьогодні французький Canal+ повідомив, що півзахисник ПСЖ Адріен Рабйо близький до переходу в Реал. Сторони вже начебто досягли попередньої домовленості щодо умов контракту.

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Втім, в Іспанії мають іншу інформацію. Реал не розглядає кандидатуру 24-річного Рабйо як претендента на перехід до лав "бланкос", запевняє Marca, посилаючись на власні джерела в клубі.

Влітку у Рабйо завершується контракт з ПСЖ, а продовжувати співпрацю гравець не має наміру. Тому вже зараз хавбек може укласти попередню угоду з будь-яким клубом. Раніше Рабйо активно цікавилась Барселона, проте клуб не зумів узгодити умови переходу француза. А після підписання Френкі де Йонга чутки про інтерес Барселони до Рабйо вщухли.

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