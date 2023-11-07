Эдуардо Камавинга пролонгировал свой контракт до 30 июня 2029 года, сообщает официальный сайт "сливочных".

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Француз проводит третий сезон на Сантьяго Бернабеу после перехода из Ренна за 31 млн евро. 20-летний Камавинга успел наиграть за Реал 114 матчей и выиграть 6 трофеев. Основная позиция Эдуардо – центральный полузащитник, но он часто спасает Карло Анчелотти умением качественно сыграть даже на фланге защиты.

Напомним, несколько дней назад Реал продлил контракты Винисиуса и Родриго. Marca добавляет, что у бразильского дуэта и Камавинга одинаковые клаусулы – по миллиарду евро на каждого.

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