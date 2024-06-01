Защитник сборной Испании Даниэль Вивиан продолжит выступать за Атлетик еще несколько сезонов.

Пресс-служба баскского клуба сообщила о пролонгации соглашения с 24 летним игроком. Дани Вивиан подписал соглашение с Атлетиком до 2032 года.

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Испанец присоединился к клубу в 2017 году. В кампании 2023/24 Вивиан стал бесспорным игроком основного состава и вместе с командой завоевал Кубок Испании. Убедительные выступления за Ателтик Дани открыли ему двери в сборную Испании, с которой он сыграет на Евро-2024.

В общем защитник сыграл за басков в 103 матчах во всех турнирах. В его активе три гола и две результативные передачи.

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