Едуардо Камавінга пролонгував свій контракт до 30 червня 2029 року, інформує офіційний сайт "вершкових".

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Француз проводить третій сезон на Сантьяго Бернабеу після переходу з Ренна за 31 млн євро. 20-річний Камавінга встиг награти за Реал 114 матчів і виграти 6 трофеїв. Основна позиція Едуардо – центральний півзахисник, але він часто рятує Карло Анчелотті вмінням якісно зіграти навіть на фланзі захисту.

Нагадаємо, кілька днів тому Реал продовжив контракти Вінісіуса та Родріго. Marca додає, що у бразильського дуету і Камавінга однакові клаусули – по мільярду євро за кожного.

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