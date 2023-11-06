Нападающий Эндрик вызван в сборную Бразилии на матчи с Аргентиной и Колумбией.

Эндрик может стать четвертым самым молодым игроком, играющим за "селесао". Как информирует официальный сайт Бразильской конфедерации футбола, 17-летний Эндрик попал в список игроков, которые были вызваны на отборочные матчи к ЧМ-2026 с Аргентиной и Колумбией. Также впервые в национальную команду были вызваны Дуглас Луис, Пепе, Жоао Педро и Паулиньо.

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Если он дебютирует в составе "селесао", то станет четвёртым самым молодым игроком в истории сборной Бразилии после Пеле (16 лет и 8 месяцев), Эду (16 лет и 9 месяцев) и Коутиньо (17 лет и 28 дней).

Напомним, что Эндрик выступает за Палмейрас на правах аренды. Его контракт принадлежит Реалу и действует до лета 2024 года.

Матч Колумбия – Бразилия состоится в ночь на 17 ноября, а встреча с Аргентиной – в ночь на 22 число.

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