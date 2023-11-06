Во вторник стартует четвертый раунд группового этапа самого престижного клубного турнира Европы. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR выбрал матчи, которые стоит посмотреть, чтобы сполна насладиться атмосферой Лиги чемпионов.

Шахтер – Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов

Мы уже пересекли экватор турнира. После матчей 4-го тура несколько команд должны гарантировать участие в плей-офф. Соответственно, будут и такие, кто потеряет на это шансы, поэтому будет вынужден корректировать свои цели. Еще одна особенность этого этапа Лиги чемпионов состоит в том, что нас ждут зеркальные матчи. Две недели назад эти же пары уже играли между собой, а теперь просто поменяют места проведения поединков.

Шахтер – Барселона (вторник, 19:45)

Каталонцы – одна из тех команд, которые имеют в своем активе максимум очков после трех туров. Хави Эрнандес не стесняется говорить о плей-офф и даже следующей цели своей команды: "Выход в плей-офф – первая цель, завтра у нас будет возможность реализовать ее, мы не можем упустить эту возможность. Наша вторая цель – занять первое место в группе".

В столице Каталонии Шахтер продемонстрировал, что способен хоть эпизодами создать проблемы фавориту. Однако в номинально домашнем матче "горнякам" не помогут Конопля и Бондаренко – два чрезвычайно важных игрока. Заменить их без потери качества нереально. Кадровые проблемы Барселоны не столь критичны, поэтому единственным вопросом остается, способны ли чемпионы Украины сотворить чудо.

Боруссия Д – Ньюкасл (вторник, 19:45)

Этот матч может стать ключевым в борьбе за плей-офф. Боруссия неожиданно привезла из Англии три очка и вернулась в игру. После половины турнирного пути у этих команд по четыре зачетных пункта. При поддержке родных трибун "шмели" вполне могут замахнуться на еще одну победу.

Ньюкаслу же следует доказать, что погром ПСЖ не был случайным. После той игры о "сороках" начали говорить как о грозной силе. Результаты в АПЛ это частично доказывают, но Лига чемпионов – скоротечный турнир. Еще одну осечку просто не будет, где наверстать. Права на ошибку больше нет. В конце концов, ничья тоже не будет катастрофой. К тому же, такому результату будет рад Милан.

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Милан – ПСЖ (вторник, 22:00)

"Россонери" после мощной трансферной кампании неплохо начали сезон. Однако это продолжалось только до того, как в календаре стали появляться сильные соперники. Поговаривают, что Стефано Пиоли уволят, если не удастся выйти из группы ЛЧ. Что ж, рассчитывать на успех тяжело, если не забивать. "Сухая" серия итальянцев в этом турнире длится уже пять матчей, и совсем не имеет гарантий, что не прибавится еще один.

ПСЖ одержал разгромную победу дома и на Сан-Сиро уезжает с желанием повторить. Подопечные Луиса Энрике после пощечины от Ньюкасла исключительно побеждают, в каждом из последних пяти матчей забив по три гола. Успех на поле Милана почти решит для парижан задачу выхода в плей-офф, поэтому с мотивацией проблем не будет. Другое дело, как справится с нервами Доннарумма. Тифози точно попытаются устроить для голкипера психологический ад.

Реал Сосьедад – Бенфика (среда, 19:45)

Дуэль сенсационного лидера группы D и главного аутсайдера. Бенфика в прошлом году играла в четвертьфинале Лиги чемпионов, а сейчас имеет все шансы вылететь уже после четвертого тура группового этапа. Вариантов у команды Анатолия Трубина просто нет – обязательно нужно побеждать. Украинец снова должен сыграть, но главные вопросы не к нему. Атака "орлов" должна наконец-то начать забивать. Пока Бенфика и Милан – единственные команды турнира, до сих пор не имеющие ни одного гола.

Ничью с Интером в первом туре воспринимали как случайность, но дальше Реал Сосьедад одержал две победы и сейчас возглавляет квартет благодаря лучшим дополнительным показателям. Испанцы уже устыдили всех возможных критиков, а теперь мечтают завершить начатое. Победа гарантирует им лигочемпионовскую весну.

Бавария – Галатасарай (среда, 22:00)

В Стамбуле команды выдали очень классный матч. Галатасарай создал немало проблем фавориту, пока Харри Кейн не взял дело в свои руки. Единственное, чего не хватает Баварии – это стабильности. Она легко может забить восемь голов аутсайдеру, вынести Борусию со счетом 4:0, а между этим вылететь из кубка чуть ли не от любителей. Предугадать, какими мюнхенцы будут в среду вечером, нереально.

Галатасарай, точно та команда, которая воспользуется малейшими проблемами соперника с концентрацией. В чемпионате Турции в этом сезоне именно он играет роль Баварии, не замечая оппонентов. К тому же имеет своего "Кейна" – Мауро Икарди забивает почти в каждом матче.