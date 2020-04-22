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Реал приготовил космическую сумму за Мане – у форварда Ливерпуля только один выбор

10:29 152 Читати українською
Реал приготовил космическую сумму за Мане – у форварда Ливерпуля только один выбор
Садио Мане / Фото instagram

Нападающему Ливерпуля Садио Мане будет трудно удержаться от переезда в Мадрид.

Реал готов выложить за Садио Мане около 150 млн евро, сообщает France Football.

Мане vs Холланд: Зидан выбрал трансферную цель Реала

Мадридцы хотят оформить переход уже летом. По-прежнему, на трансфере лично настаивает наставник "сливочных" Зинедин Зидан. Сам 28-летний сенегалец считает королевский клуб единственным местом, куда он может перебраться из Ливерпуля.

В нынешнем сезоне АПЛ Мане провел 26 матчей, в которых отметился 14-ю голами и 9-ю ассистами.

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